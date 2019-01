Dubai, lavori alla pista sud dell’aeroporto: Emirates annuncia riduzione dei voli

editato in: da

(Teleborsa) – Emirates prevede di ridurre il numero di voli del 25% durante la chiusura della pista Sud nell’aeroporto internazionale di Dubai per un periodo di 45 giorni.

La chiusura, prevista nel periodo che va dal 16 aprile fino al 30 maggio per lavori di manutenzione, comporterà la mancata utilizzazione di un massimo di 48 aeromobili Emirates, ha precisato la compagnia aerea in una nota ufficiale. Nel 2014, anche la pista nord, che ovviamente resterà operativa, era stata chiusa per 80 giorni.

La compagnia aerea controllata dal Governo di Dubai ha annunciato che prenderà in consegna sei nuovi Airbus A380 nell’anno finanziario 2019-2020 e ritirerà sette Boeing 777.