DTT Industry Day, un’opportunità per le aziende italiane

(Teleborsa) – Il DTT Industry Day organizzato da ENEA è stato un’occasione per numerose aziende italiane per confrontarsi e avere la possibilità di ricevere informazioni sui bandi internazionali per la realizzazione del Divertor Tokamak Test (DTT), presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. Nei lavori, che inizieranno nel 2019, e si protrarranno per sette anni, verranno coinvolte più di 1500 persone, di cui 500 direttamente.

I finanziamenti per il progetto, volto a ottenere energia pulita, sicura e inesauribile sono sia pubblici che privati. Tra i maggiori finanziatori troviamo il MIUR (con 40 milioni), il MISE (con 40 milioni dal 2019), la Repubblica Popolare Cinese (30 milioni), la Regione Lazio (25 milioni) e l’ENEA.

L’Italia è anche partner delle agenzie europee EUROfusion (che finanzia il progetto con 60 milioni di euro) e Fusion For Energy per la ricerca sulla fusione ed è anche all’interno dei maggiori progetti di ricerca internazionali come DEMO, Broader Approach e ITER. ENEA è oggi il coordinatore del programma italiano di ricerca sulla fusione e il suo Dipartimento Fusione e Tecnologie per il Nucleare è riconosciuto a livello internazionale come un’eccellenza.

L’evento, svoltosi nella più grande delle Ville Tuscolane di Frascati, è stato accolto dai rappresentanti delle industrie come un’opportunità di crescita.

“Questo evento è importante perché il DTT dà la possibilità alle piccole, medie, grandi aziende italiane di poter spendere le esperienze maturate in questi anni e dare sviluppo in termini di lavoro e occupazione”, afferma Giorgio Biginelli, Chief Executive Officer, Delta-ti Impianti.

“Siamo orgogliosi che il progetto sia fatto in Italia, abbiamo l’aspettativa di partecipare ai bandi e mantenere in Italia una parte di produzione. Lavorare su questi progetti ci ha permesso di sviluppare l’azienda, fare ricerca e sviluppo e collaborare con enti scientifici che lavorano ogni giorno su questi progetti.” Marianna Ginola, Commercial Manager Simic Spa.