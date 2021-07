Droni, in Italia nel 2020 un mercato da 73 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo l’Osservatorio Droni della School of Management del Politecnico di Milano, che si occupa di studiare il mercato, le applicazioni e la normativa dell’industria dei droni in Italia e all’estero, il settore in Italia nel 2020 è arrivato a valere 73 milioni di euro. La logistica guida gli investimenti, il 31% degli operatori ha dichiarato che potenzierà le flotte con i droni entro i prossimi 3 anni e un esempio è quello di DHL Express, che ha stretto una partnership strategica con la società di veicoli aerei autonomi EHang per lanciare consegne con droni, al fine di affrontare le sfide dell’ultimo miglio in Cina.

Nonostante l’impatto del Covid (che ha impresso una flessione del 38% al mercato), “la crisi pandemica ha dato una spinta ad alcune applicazioni, evidenziando il potenziale dei droni in specifiche attività, come per esempio il monitoraggio della popolazione, la consegna di materiale medico, la comunicazione delle linee guida sul distanziamento sociale e la sanificazione di immobili e strade” sottolinea una nota di World Capital che dedica una ricerca ai droni. Sono oltre 60 i progetti a livello internazionale nati come risposta all’emergenza sanitaria censiti dall’Osservatorio; di questi il 70% promossi da pubbliche amministrazioni. “Ci aspettiamo sicuramente che questa tecnologia diventerà di utilizzo comune per le aziende entro i prossimi 3-5 anni”, ha commentato Paola Olivares, Direttrice dell’Osservatorio Droni del Politecnico di Milano.