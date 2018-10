Drone per trasporto sangue, ENAC avvia verifiche su regolarità del volo

editato in: da

(Teleborsa) – Ieri, 21 ottobre 2018, a Pontedera (Pisa) è avvenuto per la prima volta in Italia un trasporto in via sperimentale di sangue per trasfusioni con il drone di della società ABzero. A tal proposito l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile segnala che tale volo, svoltosi “presumibilmente in scenari con operazioni oltre la linea visuale del pilota, non è stata autorizzata come attività sperimentale dall’ENAC”, aggiungendo che in tali casi “va sempre richiesta la preventiva autorizzazione”.

In particolare l’operatore ABzero S.r.l.s. ha presentato all’ENAC un’autocertificazione per poter effettuare operazioni con il drone a linea di vista (VLOS). Le operazioni dichiarate, in ogni caso, non prevedono il sorvolo né di persone, né di strade aperte al traffico, dato che comportano prescrizioni tecniche specifiche rapportate al peso del drone.

L’Ente, pertanto, sta procedendo con le verifiche di competenza per accertare se le operazioni effettuate siano state svolte in scenari diversi da quelli contenuti nella dichiarazione resa dall’operatore.

Secondo ABzero, invece, il volo si è svolto in regime di scenari standard 03 con conduzione a vista del pilota (VLOS) e con le zone interessate dal sorvolo interdette dal traffico veicolare e pedonale dalla Polizia Municipale. La società si è detta disponibile a fornire ad ENAC la documentazione per dimostrare la correttezza di quanto svolto.