Draghi: “Su rischi sistemici approccio UE è incompleto”

(Teleborsa) – L’approccio europeo nel vigilare sui rischi sistemici attraverso l’approccio macroprudenziale è migliorato notevolmente, ma “è ancora incompleto”.

Lo ha dichiarato Mario Draghi, presidente della Bce, nell’aprire a Francoforte la conferenza annuale del Comitato europeo per i rischi sistemici (Esrb).

Per il numero uno della Bce è necessario avere “migliori strumenti di analisi” per “fronteggiare lo sviluppo di rischi al di fuori del settore bancario“, e “un chiaro quadro normativo per quanto riguarda le politiche dei governi“.