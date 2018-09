Draghi: “Ripristinare la crescita nel rispetto dei nostri valori comuni”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ripristino della crescita nel rispetto dei nostri valori comuni”. Oggi come 30 anni fa la risposta alle sfide che l’Europa e l’Area Euro devono superare passa proprio da queste strade. Lo ha affermato il Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi, in un intervento a Berlino. “Questi sono tempi difficili. E i tempi difficili – ha detto – offrono lezioni. Piuttosto che criticare le tesi dei nostri oppositori, e offrire a problemi complessi risposte semplicistiche che si rivelano invariabilmente sbagliate, cerchiamo di capire queste lezioni”.

Parlando di politiche di bilancio, Draghi ha sottolineato che Governi devono renderle più efficaci costituendo dei “cuscinetti” da utilizzare in funzione anticiclica, riducendo i deficit ora per poter spendere di più quando l’economia entrerà in una fase negativa. “Dobbiamo restituire fiducia nelle nostre regole di bilancio, rendendole più anticicliche e stringenti”.

Per la divisione dei rischi” nell’Eurozona c’è bisogno “di uno strumento di bilancio aggiuntivo che svolga una funzione di stabilizzazione”. Questo strumento “dovrà essere considerevole” nelle sue dimensioni e “progettato in modo da contenere l’azzardo morale”.