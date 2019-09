Draghi, regole di bilancio non più efficaci: bisogna rivederle

editato in: da

(Teleborsa) – “Le regole di bilancio vanno riviste. Finora sono state efficaci, sensate, per molto tempo, ora sono sensate perché evitano l’accumulo di debito, ma non sono così efficaci perché non hanno capacità anticicliche“. A dichiararlo il presidente uscente della BCE Mario Draghi, nella sua ultima audizione al Parlamento europeo.

Dopo aver segnalato che la crescita dell’area euro “ha perso marcatamente slancio” negli ultimi mesi, Draghi ha ribadito l’importanza delle riforme strutturali, “unico strumento per aumentare le prospettive di crescita”.