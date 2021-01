Doxee prosegue il buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Doxee ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 novembre 2020, ha acquistato, tra il 28 dicembre 2020 e il 7 gennaio 2021, complessivamente 7.500 azioni proprie, pari allo 0,104% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato di 3,52 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 26.385,00 euro.

La Società ha comunicato che l’acquisto di azioni proprie è avvenuto nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall’Assemblea Ordinaria.

A seguito di tali operazioni, la Società detiene, al 7 gennaio, complessivamente 15.000 azioni proprie, pari allo 0,208% del capitale sociale.

Nel frattempo, a Milano, Doxee registra una flessione dell’1,14% e si attesta a 3,48 euro.