Doxee, operatività su azioni proprie

(Teleborsa) – Doxee ha reso noto che, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 maggio 2021, ha acquistato, dall’1 all’8 settembre 2021 inclusi, complessivamente 2.250 azioni proprie, pari allo 0,031% del capitale sociale ad un prezzo medio di 11,60 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 26.100,00 euro.

La Società ha comunicato che l’acquisto di azioni proprie è avvenuto nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall’Assemblea Ordinaria.

A seguito di tali operazioni, Doxee detiene, al 10 settembre, complessivamente 71.250 azioni proprie, pari allo 0,989% del capitale sociale.

A Milano, intanto. affonda Doxee con i prezzi allineati a 12,3 euro per una discesa del 3,91%.