Doxee annuncia closing acquisizione LittleSea

(Teleborsa) – Doxee annuncia il closing dell’acquisizione di una partecipazione pari al 91,07% del capitale sociale della società Littlesea, specializzata nella produzione automatica di video interattivi personalizzati. E’ avvenuto in data odierna, infatti, il trasferimento di una quota dell’84,80%, con completamento del trasferimento nel mese di gennaio 2021 della residua partecipazione di 6,27%.

Il prezzo di acquisto pattuito è calcolato sulla base del valore di 3.000 euro per ciascuna quota pari all’1% del capitale sociale acquisito e verrà corrisposto interamente per cassa al momento di acquisto delle partecipazioni.

LittleSea è una start up innovativa che ha sviluppato una tecnologia brevettata capace di trasformare dati e immagini in video dinamici, interattivi e personalizzati, integrando dati con video e immagini, attraverso l’impiego di tecnologie Cloud e AI. La piattaforma Littlesea,

denominata Babelee, è stata progettata per utilizzo Self-Service abilitando in modo semplice anche operatori non esperti alla produzione di video con contenuti dinamici.