doValue, ricavi in crescita nel 1° semestre

(Teleborsa) – doValue chiude il primo semestre con ricavi lordi per 112,2 milioni, in crescita del 7% rispetto al precedente e un EBITDA di 28,9 milioni (-18%) che sconta oneri non ricorrenti legati all’avvio dei nuovi business, in particolare le attività in Grecia e nel segmento UTP, alla riorganizzazione societaria e all’acquisizione di Altamira Asset Management. L’EBITDA esclusi oneri non ricorrenti è pari a 39,1 milioni (+11%).

Il risultato netto esclusi oneri non ricorrenti, riferimento della policy sul pagamento dei dividendi, è pari a 26,6 milioni, in aumento del 27% rispetto ai 20,9 milioni al 30 giugno 2018.

Posizione finanziaria netta negativa per 319,7 milioni e inclusiva degli effetti derivanti dell’acquisizione di Altamira Asset Management perfezionata a giugno 2019.