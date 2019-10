doValue, nuovo accordo di credit servicing con Alpha Bank Cipro

editato in: da

(Teleborsa) – doValue comunica di aver raggiunto un accordo con Alpha Bank per la gestione in esclusiva di un portafoglio cipriota di crediti non performing e asset Real Estate di importo lordo complessivo pari a circa 4,3 miliardi di euro.

Attraverso la partnership con il Gruppo doValue, siglata a seguito di un processo competitivo su scala europea, Alpha Bank procede nel percorso di raggiungimento dei propri obiettivi di riduzione di NPEs e dei target SSM. In dettaglio, l’accordo, soggetto all’approvazione della Commissione garante della concorrenza e del mercato della Repubblica di Cipro, include la firma di un contratto pluriennale di servicing per la gestione in esclusiva da parte del Gruppo doValue, con termini in linea con la profittabilità della società, di un portafoglio di REOs e NPEs assistiti da garanzia, di importo lordo complessivo pari a circa 4,3 miliardi di euro e composto da un mix di crediti corporate e retail originati da Alpha a Cipro e la gestione in esclusiva da parte del Gruppo doValue di tutta la generazione futura di flussi di NPEs di Alpha Bank a Cipro.