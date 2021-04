doValue, nuovi mandati per portafoglio crediti deteriorati da oltre 2 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – doValue, operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori, ha sottoscritto dall’inizio del 2021 nuovi contratti di servicing con banche e primari investitori internazionali nel settore del credito per un ammontare complessivo di oltre 2 miliardi di euro di GBV (Gross Book Value). “Questi nuovi mandati nei primi mesi dell’anno evidenziano progressi significativi verso il raggiungimento del target 2021 di 7-9 miliardi di euro di nuovi contratti”, sottolinea il gruppo in una nota.

I nuovi mandati nel portafoglio gestito dal gruppo sono costituiti da due portafogli di due istituti bancari spagnoli per la gestione di NPL per un ammontare complessivo di circa 1,1 miliardi e due portafogli di AMCO per la gestione di NPL e UTP per un ammontare complessivo di circa 500 milioni assegnati a seguito di un processo competitivo avviato da AMCO dopo l’acquisizione del portafoglio crediti da MPS.

Inoltre, doValue Greece ha aumentato i propri crediti in gestione a seguito dell’espansione del perimetro di un portafoglio già gestito da un cliente per 200 milioni e il fondo Efesto UTP, gestito da Italfondiario come special servicer esclusivo, si è incrementato di 250 milioni di prestiti UTP conferiti nel fondo da altre banche diverse rispetto alle 5 iniziali.