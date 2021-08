doValue ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – doValue ha annunciato di aver completato il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 1° luglio 2021, avendo acquistato il numero massimo di 500.000 azioni proprie relative alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2021 (in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2021).

In particolare, la Società ha informato di avere acquistato, tra il 2 ed il 4 agosto 2021, complessivamente 27.611 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 9,7276 euro per azione, per un controvalore complessivo di 268.589 euro.

Dall’inizio del Programma, doValue ha acquistato 500.000 azioni proprie (pari allo 0,625% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.575.848 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, l’operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori detiene complessivamente, al 4 agosto 2021, n. 972.339 azioni proprie, pari all’1,22% del capitale sociale.

A Milano, oggi, discesa moderata per doValue, che chiude la giornata del 4 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.