doValue acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) – doValue ha comunicato che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021, ha acquistato, tra il 5 e il 9 luglio 2021, complessive 61.015 azioni proprie al prezzo medio ponderato per il volume di 8,9141 euro per azione, per un controvalore complessivo di 543.892 euro.

Dall’inizio del Programma, l’operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori ha acquistato 92.765 azioni proprie (pari allo 0,1160% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 835.451 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio, doValue al 9 luglio, detiene complessivamente 565.104 azioni proprie, pari allo 0,71% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per doValue che conclude in progresso dello 0,23%.