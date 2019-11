Dormer (Hitachi) a TLB: “La nostra tecnologia al servizio del futuro”

editato in: da

(Teleborsa) – La tecnologia può davvero cambiare la vita delle persone in meglio, creando un mondo diverso, più a misura d’uomo, e nel pieno rispetto dell’ambiente.

È questa la missione di Hitachi, presentata in occasione dell’Hitachi Social Innovation Forum 2019 che si è tenuto a Milano, e confermata a Teleborsa da Alistair Dormer, Executive Vice President di Hitachi Ltd.

“Nella Society 5.0 Hitachi si concentra sui valori economici, ma anche su quelli ambientali e sul contributo che può dare alla società“, ci spiega.

“Proprio per questo, abbiamo sviluppato moltissime innovazioni, dalla terapia protonica per curare il cancro – che è una tecnologia Hitachi – ai treni super veloci. Abbiamo inoltre ottimizzato i nostri prodotti e servizi grazie al digitale: ad esempio a Copenhagen abbiamo sviluppato un servizio che adatta dinamicamente gli orari ferroviari in base alla gente in attesa sulle banchine”, ricorda Dormer. “Aggiornare con il digitale le tecnologie già esistenti è ciò che permette alla società di evolversi“.

La tecnologia è davvero utile solo se incontra la realtà di ogni giorno e ne soddisfa i bisogni, impattando davvero sulla vita delle persone.

“Credo che la nostra tecnologia e le nostre innovazioni digitali avranno la possibilità di migliorare la vita delle persone, come ad esempio la terapia protonica che ha avuto un fortissimo impatto sulla vita di chi soffre per il cancro, combinando l’innovazione operativa con il digitale. Si tratta di un mondo davvero vasto e – conclude Ormer – Hitachi è davvero al centro di questa nuova rivoluzione digitale“.