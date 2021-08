Dopo Amazon, anche Walmart assume esperti di criptovalute

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’annuncio di Amazon del mese scorso, anche Walmart – la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata – ha annunciato di voler assumere un Digital Currency and Cryptocurrency Product Lead. “In qualità di responsabile di valuta digitale/criptovaluta presso Walmart”, il nuovo assunto sarà “responsabile dello sviluppo della strategia di valuta digitale e della roadmap del prodotto” dell’azienda, si legge nell’annuncio di lavoro pubblicato sul sito di Walmart.

Sebbene le intenzioni specifiche di Walmart non siano ancora chiare, la descrizione del lavoro si riferisce alla “ampia gamma di opzioni di pagamento per i suoi clienti” nei negozi e online. Tra i compiti che avrà il professionista ci sono quello di “identificare le esigenze dei clienti e tradurle in requisiti di prodotto”, “collaborare efficacemente con i leader di prodotto, tecnologia e design per ottenere risultati” e “identificare gli investimenti e le partnership relativi alle criptovalute”.