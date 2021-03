Donohoe: proteggere economie finchè dura crisi sanitaria

editato in: da

(Teleborsa) – All’Eurogruppo “siamo uniti nel nostro approccio: fino a quando la crisi sanitaria non sarà superata e la ripresa non sarà saldamente avviata, continueremo a proteggere le nostre economie con il livello necessario di sostegno fiscale”. Lo ha affermato il Presidente Paschal Donohoe, nella conferenza stampa al termine della riunione che si è nuovamente svolta in teleconferenza.

Il sostegno richiede “misure tempestive, temporanee e mirate”, che risultano “fondamentali” anche per la sostenibilità di bilancio a lungo termine. E secondo l’Eurogrppo “il ritiro prematuro del sostegno fiscale va evitato, ha ribadito Donohoe.

“L’Eurogruppo prende atto dell’indicazione preliminare della Commissione secondo cui la clausola” di sospensione del Patto di stabilità e di crescita “continuerà ad applicarsi il prossimo anno”, ha proseguito.

Quanto alla situazione dei cambi dell’euro “si è stabilizzata” nelle ultime settimane “dopo l’apprezzamento della prima fase della pandemia”.

Parole di apprezzamento per il Ministro dell’Economia Daniele Franco che oggi all’Eurogruppo “ci ha fatto una presentazione molto, molto ragguardevole” del programma di Governo e “delle misure in atto per sostenere imprese e lavoratori”. Franco inoltre “ha indicato il suo sostegno per il comunicato di oggi” e secondo Donohoe l’Italia “sarà un membro molto importante e influente dell’Eurogruppo”.