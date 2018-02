Domino’s Pizza annuncia ricavi sotto attese

(Teleborsa) – Il quarto trimestre di Domino’s Pizza si chiude con ricavi pari a 891,5 milioni di dollari in aumento rispetto agli 819,4 miliardi registrati nello stesso trimestre del 2016, ma inferiori ai 905 miliardi stimati dagli analisti.

L’utile netto si è attestato, invece, a 93,3 milioni di dollari, pari a 2,09 dollari per azione, contro i 72,7 miliardi (1,48 dollari per azione) riportati nel quarto trimestre di un anno prima. In questo caso il dato ha superato le aspettative di consensus che erano per un EPS di 1,95 dollari.