Dombrovskis, nelle previsioni economiche crescita per tutti gli Stati

(Teleborsa) – Al termine dell’Ecofin, a proposito delle previsioni economiche che la Commissione Ue pubblicherà domani, si è pronunciato il vicepresidente della Commisisone europea, Valdis Dombrovskis.

Questi ha asserito, nella conferenza stampa a latere della riunione, che “tutti gli Stati cresceranno quest’anno e il prossimo. Questa è una buona notizia, ma ci sono molte differenze tra i paesi e sono in aumento soprattutto i rischi esterni, quindi non possiamo escludere uno scenario dove i rischi si materializzano. E’ tempo di fare le riforme, mentre ovviamente si mantengono conti pubblici solidi”.

Secondo quanto riferisce l’Ansa che cita l’UE, le previsioni economiche in arrivo tra meno di 24 ore, salvo sorprese dell’ultima ora, confermeranno una crescita per l’Italia che si fermerà a 0,1% per il 2019 e salirà fino allo 0,7% l’anno prossimo.