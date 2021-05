Dolomiti Energia, finanziamento di 100 milioni da BEI per efficientamento energetico

editato in: da

(Teleborsa) – Dolomiti Energia ha firmato un accordo di finanziamento da 100 milioni di euro a sostegno del piano di sviluppo 2021-2024 con la Banca europea per gli investimenti (BEI), l’istituzione finanziaria dell’Unione europea che eroga finanziamenti sul lungo termine per progetti validi al fine di contribuire agli obiettivi politici dell’UE.

Le risorse sosterranno Dolomiti Energia nei progetti di ampliamento, ammodernamento e potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, installazione di contatori intelligenti e di seconda generazione, rinnovo e incremento delle performance di impianti idroelettrici esistenti, efficientamento dell’illuminazione pubblica stradale e adeguamento dell’efficienza operativa delle reti idriche.

“Come banca del clima, la BEI è sempre più impegnata a sostenere progetti legati al contrasto ai cambiamenti climatici – ha commentato Miguel Morgado, direttore della BEI per i prestiti in Italia, Malta e Balcani – Il piano di investimenti presentato d Doloamiti Energia e da realizzare entro il 2024 include interventi in diversi settori ed è volto a migliorare l’efficienza e la resilienza dei servizi offerti nella Provincia Autonoma di Trento. Siamo quindi molto soddisfatti di poter affiancare una società fortemente radicata nel territorio e vicina ai suoi cittadini”.

“Siamo onorati dell’accordo stretto con BEI – ha dichiarato Massimo De Alessandri, presidente del Gruppo Dolomiti Energia – Per noi è un importante riconoscimento del valore del nostro operato e della qualità dei progetti che verranno finanziati. La fiducia che BEI ha riconfermato nuovamente nella nostra proposta di sviluppo sostenibile, e per la prima volta senza garanzie esterne, non può che motivarci a proseguire in questo percorso di crescita costante”.

