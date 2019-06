Dollaro in ribasso su possibile taglio tassi Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Quotazioni in ribasso per il biglietto verde, sia nei confronti dell’euro che dello yen, sulla possibilità che la Federal Reserve decida per un taglio del costo del denaro alla luce del rallentamento dell’economia a stelle e strisce. Intanto continuano serrati gli attacchi del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, al governatore Powell per aver alzato a suo giudizio troppo velocemente i tassi d’interesse nell’ultimo periodo.

La divisa americana ha toccato il minimo di tre mesi contro la moneta unica europea. Il cross EUR/USD ha poi perso un po’ di terreno portandosi a 1,1368.

In flessione anche le quotazioni del dollaro con lo yen, sul livello più basso da inizio anno, a 107,15.

Da considerare anche le tensioni USA e Iran e le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.