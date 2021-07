Dollaro in punta di piedi guarda a inflazione e Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove con cautela il mercato valutario con il dollaro che perde qualche posizione, in vista dei dati sull’inflazione degli Stati Uniti, in arrivo nel pomeriggio, che potrebbero offrire agli operatori indizi sui tempi del tapering e dell’aumento dei tassi di interesse.

Sotto gli occhi degli investitori le testimonianze, in Congresso, del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, sullo stato dell’economia statunitense.

A proposito di Fed, domani sarà pubblicato il Beige Book, il rapporto sullo stato dell’attività economica degli Stati Uniti, elaborato ogni sei settimane, sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale statunitense. Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato di non vedere la necessità di frenare l’acquisto di Treasury. “Abbiamo stabilito un indicatore molto chiaro, penso, sul fatto che vogliamo ulteriori progressi sostanziali rispetto a dove ci trovavamo” prima dello scoppio della crisi del Covid-19. “Sono concentrato su questo e chiaramente in questo momento non l’abbiamo raggiunto” – ha precisato Williams – in merito al dibattito sulla possibilità di ridimensionare gli acquisti di mortgage-backed security, che insieme ai titoli di Stato USA rientrano nel piano di stimolo da 120 miliardi di dollari al mese.