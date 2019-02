doBank chiude risultati 2018 con utile e ricavi in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – doBank ha chiuso il 2018 con un utile netto netto pari a€50,9 milioni, +13% rispetto ai 45 milioni precedenti, mentre il risultato che esclude oneri non ricorrenti è pari a 52,6 milioni (+17%).

Ricavi netti in crescita dell’8% a 209,6 milioni ed EBITDA pari a 81,3 milioni, +16% rispetto ai 70,1 milioni precedenti ed l’EBITDA esclusi oneri non ricorrenti pari a 84 milioni (+20%). Posizione finanziaria netta positiva (cassa) per 67,9 milioni, dopo il pagamento di dividendi per 30,9 milioni.

Indice CET 1 ratio al 26,1% rispetto al 26,4% al 31 dicembre 2017.

Proposta la distribuzione di un dividendo pari al 70% dell’utile netto esclusi gli oneri non ricorrenti (70% payout).