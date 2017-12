doBank, accordo per gestione portafoglio crediti in sofferenza per 1 mld

(Teleborsa) – A partire dal primo trimestre 2018 doBank S.p.A. gestirà un portafoglio di crediti in sofferenza di circa 1 miliardo di euro. La società ha firmato un accordo alla luce del quale il Gruppo doBank riceverà l’incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di crediti in sofferenza pari a circa 1 miliardo di euro (in termini di gross book value), nell’ambito della operazione di salvataggio della Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena e Cassa di Risparmio di San Miniato (altrimenti nota come operazione “Berenice”) realizzata dal Fondo Italian Recovery Fund (già Atlante II).

Il conferimento dell’incarico di special servicer nell’ambito dell’operazione Berenice è in continuità con quanto previsto dal Piano Industriale e con la strategia di crescita di doBank.

Negativo il titolo a Piazza Affari (-2,42%), che dal giorno della quotazione ha guadagnato quasi il 15%.