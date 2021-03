Dl Sostegno, atteso via libera in Cdm di venerdì

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo gli ultimi aggiustamenti il governo sarebbe pronto ad approvare il decreto Sostegno da 32 miliardi in un Consiglio dei ministri convocato per venerdì prossimo. Nella stessa giornata – fanno sapere fonti dell’Esecutivo – il presidente del Consiglio Mario Draghi potrebbe tenere una conferenza stampa per illustrare il decreto ma anche per soffermarsi su alcuni punti critici della campagna di vaccinazione.

Autorizzato lo scorso gennaio, il provvedimento per il nuovo extra-deficit contiene, tra le altre cose, gli indennizzi per le attività danneggiate dalle ultime restrizioni anti-Covid. Il provvedimento è stato oggetto di confronto, questa mattina a Palazzo Chigi, tra il premier e il ministro dell’Economia, Daniele Franco.