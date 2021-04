Dl Sostegni, Agenzia delle Entrate: oltre 3 miliardi a un milione di Partite IVA

editato in: da

(Teleborsa) – A poco più di due settimane dall’apertura del canale telematico per l’invio delle domande previste dal decreto Sostegni, hanno superato i 3 miliardi di euro i pagamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate a favore di oltre un milione di imprese e di lavoratori autonomi.

Nel dettaglio – fa sapere l’Agenzia – rispetto all’importo totale, circa 625 milioni di euro hanno raggiunto gli esercenti del commercio all’ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli; 608 milioni sono stati destinati alle attività dei servizi di alloggio e ristorazione; 336 milioni a quelle manifatturiere; 324 milioni al settore dell’edilizia.

A livello regionale, i mandati di pagamento più numerosi sono stati inviati in Lombardia (circa 173mila soggetti che hanno ricevuto il contributo), seguono il Lazio (108mila), la Campania (103mila), il Veneto (75mila) e la Toscana (74mila). Fra le altre regioni spiccano la Sicilia (71mila), l’Emilia-Romagna (71mila), la Puglia (70mila) e il Piemonte (69mila).

Vi sono, inoltre, – spiega l’Agenzia delle Entrate – 987.616 istanze di contributo a fondo perduto per le quali è stato già inviato l’ordine di accredito sul conto corrente. A queste si aggiungono i 22.269 contributi riconosciuti in forma di crediti di imposta da utilizzare in compensazione, per un totale di 1.009.885 contributi erogati.

L’importo complessivo liquidato supera quota 3 miliardi di euro, precisamente 3.045.127.656, destinati alle partite Iva che hanno presentato la domanda sulla piattaforma informatica delle Entrate, gestita dal partner tecnologico Sogei, entro il 12 aprile 2021.