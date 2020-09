editato in: da

(Teleborsa) – Ok della Camera con 291 sì e 207 no (un solo astenuto) alla questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del Dl semplificazioni (nel testo identico a quello licenziato dal Senato).

Il voto finale per il via libera definitivo al provvedimento è stato fissato per oggi alle ore 13.