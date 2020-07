Dl Semplificazioni, Fava (Corte dei Conti): su colpa grave ampliare area di intervento

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Parlamento valuti la possibilità di un’integrazione del testo in relazione alla colpa grave, ampliando il campo di intervento con altri strumenti propri delle funzioni della Corte dei conti, quali il controllo preventivo di legittimità e l’attività consultiva nelle materie di contabilità pubblica, che produrrebbe l’effetto di rendere più certa e tempestiva l’attività dei dirigenti pubblici quali responsabili unici dei procedimenti, che troppo spesso si trovano in situazioni incerte e poco chiare”.

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, Gabriele Fava, intervenendo oggi in audizione al Senato sul ddl di conversione in legge del decreto Semplificazioni, focalizzando “l’attenzione su due articoli del provvedimento in esame, particolarmente importanti per l’assetto strutturale di questa magistratura”.

“Attraverso specifici pareri resi dalla Corte dei conti, ovvero controlli preventivi di legittimità, si potrebbe assicurare maggiore speditezza lasciando impregiudicata la perseguibilità giudiziaria dei citati casi di “imprudenza/imperizia” di rilevante gravità – ha aggiunto – Con il secondo articolo, invece, si implementa il controllo concomitante su piani, programmi o progetti, già previsto dalla legge n. 15 del 2009 e ora “rivitalizzato” in relazione agli interventi di rilancio dell’economia nazionale”.

“Le Camere intervengano sul testo, consentendo alla Corte dei conti di porsi a fianco dei responsabili dei procedimenti amministrativi nella valutazione delle loro scelte politico-economiche, al fine di verificare l’opportunità e l’adeguatezza delle misure adottate, creando, in questo modo, un circuito virtuoso fra controllore e controllato, che agevoli un’azione amministrativa non solo legittima e regolare, ma anche spedita, efficace, efficiente ed economica”, ha concluso Fava.