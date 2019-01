Dl Semplificazione, rimandato l’esame a Palazzo Madama

editato in: da

(Teleborsa) – Rimandato di una settimana l’esame del Decreto Semplificazioni, previsto per oggi pomeriggio da parte dell’Aula del Senato.

A stabilire la nuova data, fissata per Martedì 22 gennaio, è stata conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

La causa che avrebbe reso necessario posticipare la discussione sarebbe da ritrovarsi nelle marcate divisioni tra M5S e Lega.

A confermarlo le parole di Andrea Marcucci, capogruppo del Pd in Senato che, a margine della Conferenza dei Capigruppo, ha commentato:”La maggioranza con tutte le sue divisioni interne non è pronta sul decreto Semplificazioni e ha arenato i lavori. Questa settimana non faremo niente per colpa delle loro divisioni”