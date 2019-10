Dl Scuola in CdM, concorso per i precari

editato in: da

(Teleborsa) – Atteso oggi, giovedì 10 ottobre, in Consiglio dei Ministri il Decreto sulla scuola il cui piatto forte è, senza dubbio, la selezione straordinaria per i precari di lungo corso. Entro la fine dell’anno, è infatti prevista la pubblicazione del concorso per oltre 24mila cattedre aperto ai docenti di medie e superiori che hanno almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale si partecipa. Prevista una prova scritta informatizzata con quesiti a risposta multipla che viene superata con 7/10.

Concorso ordinario – Sempre entro il 2019, contemporaneamente al concorso straordinario, la bozza di decreto legge prevede l’indizione anche di un concorso ordinario per altrettante 24/25mila cattedre.

Fondo Mof – Prevista anche una disposizione che incrementa, seppur di poco, il fondo dedicato al miglioramento dell’offerta formativa (Mof).