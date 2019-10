Dl “Salvaprecari” non risolve supplentite, ANIEF pronta ad impugnarlo

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo l’approvazione del decreto “salvaprecari”da parte del Consiglio dei ministri, il sindacato della scuola Anief conferma lo sciopero e il sit-in del 12 novembre per sensibilizzare i gruppi parlamentari sulle diverse proposte emendative che saranno elaborate per affrontare l’irrisolto problema della supplentite e del precariato.

Nel frattempo – fa sapere la sigla sindacale guidata da Marcello Pacifico – nei prossimi giorni saranno avviate le pre-adesioni ai ricorsi per l’ammissione alla procedura riservata di migliaia di insegnanti e per la stabilizzazione dei collaboratori scolastici e dei ricercatori universitari.

Secondo Pacifico, presidente nazionale Anief, “non si comprende perché inserire nelle nuove graduatorie, che subentreranno alle GaE esaurite, soltanto una parte del personale. Come è inspiegabile il motivo per il quale non si trova una soluzione per le migliaia di maestre licenziate. Lo sciopero nazionale proclamato dall’Anief servirà proprio a questo: modificare un testo incompleto, che lascia insoddisfatti tantissimi precari. Il Parlamento ci deve ascoltare, altrimenti a sistemare tutto ci penseranno i tribunali”.