Dl Rilancio, Udir chiede scudo penale per Dirigenti scolastici su sicurezza scuole

editato in: da

(Teleborsa) – La sicurezza e la tutela della salute di insegnanti e studenti sono un tema chiave in condizioni di normalità, figuriamoci durante una pandemia di portata globale com’è il Covid-19. Un problema che riguarda nello specifico i Dirigenti scolastici che in base all’articolo 231 del nuovo Decreto Rilancio sono responsabili anche penalmente della garanzia della sicurezza e della salute durante i prossimi esami di Stato – spiega Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Udir, che rappresenta la categoria.

Per questo motivo il sindacato ha organizzato per oggi 21 maggio, ore 17, un Webinar in tema di sicurezza e tutela della salute del personale e degli studenti durante gli esami di Stato, alla luce del documento tecnico ministeriale e della giurisprudenza. Interverranno l’avvocato penalista Maria Bruccoleri, il presidente nazionale Udir, Marcello Pacifico, il preside Vito Lo Scrudato, presente all’incontro con il Comitato Tecnico Scientifico.

E’ evidente che vi sono delle risorse – sottolinea Pacifico – ma i dirigenti scolastici chiedono che vi sia uno scudo “penale”, che non vuol dire non vuol dire non pagare per reati commessi, ma vuol dire non incolpare i dirigenti come se fossero dei criminale.

Udir fornirà aggiornamenti sulla normativa in essere riguardo la responsabilità penale dei Dirigenti scolastici durante gli esami di Stato, nella doppia figura di Presidente di commissione e Responsabile della Scuola. Il sindacato prosegue nella sua attività dedicando, oltre alla formazione su specifici temi, uno spazio per poter approfondire anche quegli argomenti che coinvolgono i Dirigenti scolastici nel loro lavoro quotidiano, magari a migliaia di chilometri dalla propria residenza o anche in scuole poco sicure.

Per partecipare al Webinar gratuito sulla Responsabilità penale dei Dirigenti Scolastici sulla tutela della salute durante gli esami di Stato al tempo del COVID19, basta registrarsi al seguente link https://register.gotowebinar.com/register/1540802125999339536