Dl Rilancio, Patuanelli: “in Gazzetta ufficiale stasera”

(Teleborsa) – Il Dl Rilancio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale stasera. Ad annunciarlo è il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un’audizione presso la Commissione Industria al Senato.

Il ministro ha anche quantificato in 200 miliardi di produzione la perdita a causa del Coronavirus e ha riconosciuto che “alcuni settori sono stati più drammaticamente colpiti”.

Nel corso dell’audizione il Ministro Patuanelli, inoltre, non ha escluso un rafforzamento del Fondo di Garanzia “da qui a fine anno”. Patuanelli ha spiegato come si sia arrivato a gestire anche 30mila pratiche al giorno per richieste di finanziamenti”.

Il Ministro dello Sviluppo economico ha poi risposto dei tempi di attivazione del decreto, sottolineando che la norma è divenuta operativa il 14 aprile con le prime 99 garanzie erogate al 17 aprile. “Abbiamo certezza – ha spiegato Patuanelli – che i primi bonifici alle imprese sono arrivati il 22 aprile, ovvero 9 giorno dopo l’operatività della misura”.