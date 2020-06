Dl Rilancio, ok a superbonus edilizia al 110% fino al 2022

editato in: da

(Teleborsa) – “Accolgo con favore le proposte trasversali volte a estendere il Superbonus al 110% per l’efficientamento energetico e le misure antisismiche fino al 2022, anche a tutte le seconde case“.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro in merito agli emendamenti al decreto Rilancio.

“È sempre stato questo il mio obiettivo”, ha spiegato, ricordando che la proposta “prevedeva proprio questo ampio margine temporale e di applicazione per il superecobonus e il super sisma bonus”

“Ben venga quindi che ci sia tale consenso, espresso non solo dalla maggioranza ma anche dalle forze di opposizione, per tornare alla formulazione originaria di una misura che consentirà di rilanciare in maniera decisa la crescita economica e tutelare l’ambiente”, ha concluso.

Intanto, gli uffici della Commissione Bilancio alla Camera hanno conteggiato in 8mila gli emendamenti al Dl Rilancio presentati in commissione: si tratta di un numero inferiore alle attese (circa 10mila), ma comunque molto alto.