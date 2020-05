Dl Rilancio, Mercatone Uno: commissariamento prorogato di 6 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Il decreto Rilancio proroga di sei mesi l’amministrazione straordinaria per il Mercatone Uno. Lo rende noto la Filcams Cgil, sottolineando che il 23 maggio “scade il mandato dei commissari e con esso anche la cassa integrazione straordinaria”.

“La situazione che si è creata con l’emergenza coronavirus – spiega la Filcams Cgil – ha ovviamente avuto ricadute anche sulle trattative che erano in corso con potenziali investitori che, appena scoppiata l’emergenza, sono state sospese. La proroga del mandato dei commissari è perciò indispensabile per poter dare una prospettiva ai circa 1.600 lavoratori. Grazie al lavoro e all’impegno di tutti, solo alcuni giorni fa nel decreto Rilancio è stato inserito un articolo che stabilisce una proroga di sei mesi delle amministrazioni straordinarie previste in scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020“. Una decisione che per il sindacato rappresenta “un grande sollievo per tutti”. Viene, infatti, concessa, contestualmente, una proroga di sei mesi della Cigs che garantisce continuità reddituale a tutti i lavoratori.

“Per questo – commenta la Filcams Cgil – non possiamo che ringraziare tutti coloro che con noi si sono impegnati. Dobbiamo però sottolineare che i lavoratori non hanno ancora avuto l’integrazione del trattamento di Cigs, stabilita dal decreto Milleproroghe ormai da mesi, e ben prima che esplodesse l’emergenza Covid-19″. Le risorse siano state stanziate e – spiega il sindacato – “i lavoratori attendono importanti integrazioni reddituali riconosciute da un provvedimento di legge, ma l’Inps non ha ancora individuato le procedure che devono essere adottate né ha dato risposte. Il decreto Milleproroghe è stato approvato ormai alla fine del 2019, ben prima dell’emergenza in corso. È ora – questo l’appello della Filcams Cgil – di avere risposte immediate e concrete”.

