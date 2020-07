Dl Rilancio, in Commissione Bilancio aumentano i bonus del provvedimento

editato in: da

(Teleborsa) – Il decreto Rilancio si prepara al suo ultimo giorno di esame in Commissione Bilancio prima di passare al voto di fiducia della Camera ma già tante sono le novità introdotte soprattutto sul fronte dei bonus.

C’è infatti il Bonus Musica su iniziativa Mancini (Pd) e sottoscritto dagli altri gruppi che istituisce un bonus di 200 euro per lezioni musica agli under 16. L’aiuto viene erogato a condizione che il pagamento sia tracciabile e che l’iscrizione ai corsi di musica sia precedente al 23 febbraio di quest’anno e vale anche per chi si iscrive a bande e cori.

Via libera della Commissione Bilancio anche all’emendamento a prima firma Lega che prevede uno sconto fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali – ad esempio l’IMU – se chi paga sceglie l’addebito direttamente sul proprio conto corrente. L’emendamento affida agli enti territoriali la decisione di applicare o meno lo sconto tramite una “propria delibera”.

Approvato in Commissione anche l’emendamento 5stelle che prevede l’estensione anche ai bed&breakfast a conduzione familiare il credito d’imposta al 60% sulle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti, mentre verrà votato oggi quello che allarga l’ecobonus al 110% anche ad alcune realtà del terzo settore, come gli oratori, alle società sportive dilettanti, ai rifugi alpini e alle malghe

Infine, la commissione Bilancio ha infatti approvato un emendamento a firma Maurizio Lupi con cui si proroga ulteriormente – il Decreto Cura Italia lo aveva fatto fino al 31 agosto – la scadenza di carte di identità e documenti di riconoscimento fino alla fine dell’anno. Il provvedimento riguarda i documenti di riconoscimento scaduti a partire dal 31 gennaio.