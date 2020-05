Dl Rilancio, Cdm a breve: REM e Cassa Integrazione, bollette leggere, Stop Iva mascherine e gel

editato in: da

(Teleborsa) – Molti i “punti” del “Decreto rilancio” in discussione nel prossimo Consiglio dei Ministri per la messa a punto definitiva. Cdm in programma a ore. Provvedimenti che riguardano il REM, ovvero il Reddito d’emergenza, e cassa integrazione; aiuti Anti licenziamenti; slittamento dei versamenti fiscali al 16 settembre; superbonus edilizio con cessione del credito a banche e imprese; bollette light per le piccole imprese, ma anche un credito d’imposta dell’80% per spese per la riapertura in sicurezza delle attività economiche.

E inoltre, niente Iva nel 2020 su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione antivirus. Poi un premio fino a 1000 euro per gli operatori sanitari in prima linea contro il virus e 15 miliardi di garanzie su nuove passività banche e anche un paracadute per Alitalia.