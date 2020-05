Dl Maggio, in arrivo Superbonus per l’edilizia

editato in: da

(Teleborsa) – Eco-ristrutturazioni degli immobili “a costo zero” attraverso maxi incentivi sul credito di imposta. Ad annunciare l’agevolazione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha fatto il punto sui contenuti del dl maggio. Nel documento, che contiene le misure di sostegno economico per la crisi innescata dall’epidemia, il premier anticipa una novità assoluta “che consentirà a tutti di ristrutturare gli immobili a costo zero: gratis”.

In questo modo, precisa il Premier intervistato dal “Fatto Quotidiano”, tutti avranno l’opportunità di adeguare le case alla normativa antisismica e di fare un balzo in avanti sul fronte green. Conte chiarisce che il meccanismo è stato suggerito dal Sottosegretrario Riccardo Fraccaro e spiega: “La misura avrà un forte impatto: ci aspettiamo maggiore occupazione e la decisa ripresa delle costruzioni. Una norma che distribuirà tre miliardi di euro ai Comuni per sbloccare lavori di manutenzioni e opere pubbliche con procedure di gara semplificate”.

“L’Italia deve ripartire con un nuovo approccio economico basato sulla sostenibilità ambientale. Nel decreto maggio ho proposto di inserire un Superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Rappresenta una svolta storica”, commenta Riccardo Fraccaro.