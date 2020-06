Dl liquidità è legge, ok Senato a fiducia

editato in: da

(Teleborsa) – Con 156 voti favorevoli e 119 contrari il Senato ha detto sì alla fiducia posta dal Governo sul cosiddetto Decreto legge Liquidità.

Il provvedimento, già licenziato dalla Camera, approvato senza modifiche da palazzo Madama, è stato quindi convertito in legge in via definitiva.

Varato dopo il Cura Italia e prima del dl Rilancio, il decreto liquidità fa parte degli strumenti d’emergenza messi in campo dal Governo per arginare l’impatto del Coronavirus sull’economia, in evidente affanno.

Sostanziali novità in tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato con l’istruttoria della banca sostituita da un’autocertificazione. Vengono poi allungati i tempi delle restituzioni ed eliminati alcuni paletti. Le modifiche introdotte dalla Commissione di Montecitorio definiscono, inoltre, i limiti delle responsabilità del datore di lavoro per i dipendenti che si ammalano di coronavirus.