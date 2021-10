Dl Imprese riceve fiducia Senato

(Teleborsa) – L’Aula del Senato ha dato il via libera alla fiducia sul Dl imprese che contiene disposizioni in materia di crisi d’impresa, risanamento aziendale, tutela occupazionale ed anche disposizioni in materia di Giustizia. La fiducia è stata votata, con appello nominale ed ha ricevuto 207 voti a favore, 36 contrari ed una astensione.

Il maxiemendamento presentato dal governo recepisce le modifiche introdotte dalle commissioni riunite Giustizia e Industria di Palazzo Madama.

Il provvedimento passa ora all’esame della Camera che dovrà approvarlo entro il 23 ottobre a pena di decadenza.