Dl Imprese, online il modulo per richieste di garanzia

(Teleborsa) – È disponibile on line sul sito “fondidigaranzia” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Lo annuncia il Ministero per lo sviluppo economico dopo ilvia libera della UE al Dl Imprese. Il Mise e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Abi per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria.

Allo stesso tempo, aggiunge il Mise, si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente.

Al momento però, la pagina contenente il modulo del sito fondidigaranzia.it – a cui è possibile accedere anche dal sito del Mise – risulta non raggiungibile.