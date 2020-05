Dl Imprese, ABI: “In crescita finanziamenti richiesti a Fondo di Garanzia”

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue senza sosta la crescita delle domande inviate dalle banche al Fondo di Garanzia che ieri, 29 maggio, hanno superato le 413mila, per oltre 19 miliardi di finanziamenti richiesti (ben un miliardo in più del giorno prima) di cui, fino a 25mila euro, le domande pervenute sono divenute quasi 374 mila per 7,7 miliardi richiesti. È quanto fa sapere l’Abi in una nota.

L’Abi sottolinea, inoltre, che dopo i ben 2,4 milioni di moratorie, ora anche gli anticipi di liquidità iniziano a raggiungere quantità cospicue, una tendenza che continuerà a svilupparsi.