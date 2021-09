Dl Green Pass alla Camera. Oggi incontro aziende-Sindacati

editato in: da

(Teleborsa) – Conclusa alla Camera la discussione generale sul decreto recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il cosiddetto dl Green pass. L’esame del provvedimento – che tra le altre cose, proroga la validità della certificazione verde da 9 a 12 mesi – riprenderà domani alle ore 12. Non è escluso che il Governo ponga la fiducia sul provvedimento.



Dall’estensione del Green Pass all’obbligo vaccinale passando per smart working e scuola: si è aperta oggi una settimana decisiva sulle norme anti-Covid, in vista del prossimo decreto che sarà varato per la ripresa a pieno ritmo delle attività produttive.

A metà settimana, con grande probabilità nella giornata di giovedì, si terrà una cabina di regia per portare avanti l’obbligo del certificato verde, che ha debuttato lo scorso 6 agosto per ristoranti, bar e cinema. Come anticipato dallo stesso Premier Draghi nell’ultima conferenza stampa, l’allargamento ad altri settori, quasi certo ormai, sarà uno dei temi principali all’ordine del giorno. Nella nuova platea di quanti dovrebbero essere interessati dall’obbligatorietà, dipendenti pubblici o chi ha un contatto col pubblico, chi lavora in bar, ristoranti, palestre così come autisti del trasporto pubblico e lavoratori delle aziende private. In programma oggi, un incontro tra Confindustria e sindacati che hanno fatto sapere a più riprese di essere favorevoli alla vaccinazione obbligatoria.

Intanto, potrebbero arrivare novità sui colori delle regioni: dopo un’estate in totale bianco, Sardegna e Calabria potrebbero raggiungere la Sicilia in giallo.