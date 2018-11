Dl fisco, torna il bonus bebè: +20% dal secondo figlio

editato in: da

(Teleborsa) – Con il decreto fiscale torna il bonus bebè, inizialmente previsto con la manovra. La misura è contenuta nel decreto “omnibus” depositato in commissione Finanze del Senato. La misura vale 440 milioni di euro in due anni.

Il contributo resta confermato da 960 euro l’anno (80 euro al mese) per le famiglie con Isee fino a 25mila euro e sarà erogato per il primo anno di vita del bambino o per le adozioni nel primo anno di ingresso dello stesso in famiglia. In caso di Isee sotto i 7mila euro, l’assegno contributivo raddoppia.

A partire dal secondo figlio è previsto un aumento del 20% “per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019”.

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO

Il decreto prevede inoltre lo stop al condono con al suo posto la sanatoria degli errori formali ed una tassa dell’1,5% sui Money Transfer. Tra le altre misure, anche un Fondo per le calamità, la detassazione per le e-cig (sigarette elettroniche) ed interventi per Campione d’Italia dopo il fallimento del casinò.

CALA IL PESO DELLE RATE

Rate meno “pesanti” per chi aderisce alla rottamazione ter. La commissione Finanze del Senato ha approvato l’emendamento presentato dal Movimento Cinque Stelle che consente il pagamento di importi più bassi aumentando da 10 a 18 il numero complessivo delle rate, con le scadenze che passano da due a quattro l’anno, a partire dal 2020. Nel 2019 si pagheranno quindi due rate ciascuna del 10% dell’importo (scadenze: il 31 luglio e il 30 novembre). Poi ci saranno altre 18 rate, con quattro scadenze: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.