Dl Fisco, in corso discussione fiducia in Aula Senato

(Teleborsa) – E’ in corso presso l’Aula del Senato la discussione sulla questione di fiducia posta dal governo sul Decreto Fiscale. Dopo la discussione, la prima chiama è prevista attorno alle 17.

E’ partito questa mattina un iter accelerato, che porterà Palazzo Madama ad approvare, prima, la fiducia del Governo, poi, il provvedimento in seconda lettura, senza alcuna modifica rispetto al testo licenziato alla Camera ad inizio mese e senza mandato al relatore. Esigenza che si è imposta per i tempi stretti di approvazione, dato che la scadenza è fissata per il 25 dicembre 2019. Una volta approvato al Senato, il Dl Fiscale diventerà legge.

Nel frattempo, la commissione Finanze riunitasi stamattina di buonora non è riuscita a terminare l’esame dei numerosi emendamenti ed ha dovuto inviare il provvedimento all’esame dell’assemblea, senza aver concluso i lavori.

(Foto: ANSA)