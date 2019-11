Dl Fisco, Federdistribuzione: bene lotta evasione ma misure siano praticabili

editato in: da

(Teleborsa) – Federdistribuzione giudica positivamente il fatto che il governo abbia messo al centro della sua azione la lotta all’evasione, ma sostiene che le misure debbano essere “praticabili” senza “aggravi eccessivi”.

In occasione di un’audizione sul dl fiscale in commissione Finanze della Camera, i rappresentanti di Federdistribuzione affermano: Il decreto “è in buona parte impostato su una serie di misure che hanno l’obiettivo primario di contrastare l’evasione fiscale. Condividiamo l’impostazione di base e la necessità di interventi stringenti in questa direzione anche alla luce dei numeri sempre preoccupanti”.

Secondo Federdistribuzione “è fondamentale che queste misure opportune siano anche praticabili per le imprese e che quindi consentano alle stesse di mantenere la propria operatività ed efficienza senza aggravi eccessivi”.