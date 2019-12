Dl fiscale torna in Commissione, verso revisione norme Rc auto familiare

editato in: da

(Teleborsa) – Dalla riformulazione delle norme sulla nuova Rc auto familiare all’abrogazione del prestito Ponte per Alitalia, dalle correzioni sulle norme sulle fondazioni all’ampliamento della platea dei contribuenti che potranno utilizzare il 730 e lo stop alla detrazione per l’acquisto di airbag per le moto.

Sono le principali correzioni in arrivo al Dl fiscale dopo l’altolà della Commissione Bilancio che ha posto una serie di condizioni su alcune coperture delle misure approvate dalla Commissione Finanze. Il decreto, che era già approdato in Aula, è quindi tornato in Commissione per i correttivi. L’Assemblea riprenderà i lavori alle 19.30 quando è atteso l’annuncio del voto di fiducia da parte del Governo.

Sono molti i rilievi avanzati dalla Commissione Bilancio che chiede una vera e propria riscrittura del testo. Nel mirino finiscono anche gli sgravi per i lavoratori impatriati, la norma dell’Iva sulle autoscuole, il Fondo per le vittime dell’amianto, l’esterometro e l’esenzione dall’Iva dei contributi erogati da Bolzano per l’edilizia abitativa agevolata.