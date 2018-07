Dl dignità, prende il via l’esame alla Camera

editato in: da

(Teleborsa) – Ha preso il via nell’Aula della Camera l’esame del decreto dignità, con la relazione del relatore Davide Tripiedi (M5S). Gli iscritti a parlare in sede di discussione generale sono 57.

“Credo che questa settimana riusciremo a votarlo senza fiducia”. E’ ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando del provvedimento da lui fortemente voluto e che ha creato non pochi dissapori.

Il tanto discusso decreto ha ottenuto il via libera da parte delle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Ora l’obiettivo è chiudere l’esame in prima lettura giovedì 2 agosto per poi inviare il testo al Senato che dovrebbe licenziarlo entro il 10 agosto.