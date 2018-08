editato in: da

(Teleborsa) – L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto dignità senza modifiche rispetto al testo uscito da Montecitorio. A fine mattinata, infatti, Palazzo Madama aveva completato l’esame degli emendamenti del testo.

Il provvedimento, in seconda lettura, ha incassato 155 voti favorevoli, 125 voti contrari e 1 astenuto.